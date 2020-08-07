أول تعليق من حماس على استشهاد "داليا سمودي" في جنين

نعت حركة حماس، الجمعة، الشهيدة داليا أحمد سليمان سمودي، والتي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.





وقالت حماس، في بيان صحفي: "نتقدم بالتعزية من عائلة الشهيدة وأهلنا في مدينة جنين القسام التي ستظل دائما عنوانا للمقاومة لا يعرف الانكسار، والمواجهات البطولية التي خاضها أبناء شعبنا ضد الاحتلال الليلة الماضية تؤكد على أن البوصلة ستظل متجهة نحو المقاومة".



وتابعت: "إن جريمة الاحتلال بإطلاق النار تجاه المواطنة السمودي وهي تعد الحليب لطفلها داخل منزلها، تستوجب الملاحقة له في كافة المحافل الأممية والدولية، ومعاقبة قادته على جرائمهم بحق أبناء شعبنا".



رام الله - دنيا الوطن