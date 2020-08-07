الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بوابة حديدية على أراضي دير كريمزان بمدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، وفق ما نقلت وكالة (وفا) بأن البوابة ستمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقتي وادي أبو أحمد، وعين يالو، التي تقدر مساحتها بآلاف الدونمات.



وأضاف بريجية أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.