الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بوقف البناء في منزلين مأهولين بحجة عد الترخيص، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عساف وعيسى عادل الفروخ، وتبلغ مساحة كل واحد فيهما 150 مترا مربعا.