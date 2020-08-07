الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة حارس غرب سلفيت، ومنعت من إقامة صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة العسكرية المقامة على المدخل الغربي للبلدة، ومنعت العشرات من الأهالي الوصول لأراضيهم وإقامة صلاة الجمعة فيها.



وأشارت المصادر إلى أن المواطنين أقاموا الصلاة على البوابة الحديدية بالقرب من الحاجز العسكري الإسرائيلي غربي القرية تأكيداً منهم على رفض الاستيطان والضم.



يُشار إلى أن أهالي حارس يقيمون الصلاة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ورفضا لاعتداءات الاحتلال والاستيطان، خاصة في منطقة خربة أبو العلا.



وتعاني محافظة سلفيت من كثرة المستوطنات والمناطق الصناعية في أراضيها حيث بات عددها أكثر من قرى وبلدات المحافظة، وتتسبب بتلويث البيئة وتخريب الأراضي الزراعية وسرقتها.