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ميشال عون لا يستبعد فرضية "التدخل الخارجي" بإنفجار مرفأ بيروت

ميشال عون لا يستبعد فرضية "التدخل الخارجي" بإنفجار مرفأ بيروت
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "لا شيء يعزي من فقد قريب أو عزيز الا محاسبة المرتكبين والشعب اللبناني يعرفني بالحرب والسلم ولا شيء يمنعني من قول الحقيقة".

وقال عون، وفق ما نقل موقع (ليبانون ديبايت): "يجب أن يكون القضاء سريعاً في التحقيق لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة".

وأشار الى أن "يجب معرفة كيف دخلت هذه المواد الى مرفأ بيروت الدولي وطلبنا من ماكرون صوراً جوية لمعرفة إن كان الانفجار نتيجة عمل خارجي او اهمال داخلي".

واعتبر أن "التحقيقات الاولية قد تكشف أشخاص آخرين متورطين بانفجار بيروت"، مضيفًا: "أننا أمام اعادة رؤية بالنظام وهذا لا يمكن أن يحصل بشكل سريع انما بحاجة الى مزيد بالوقت".

وبعد سؤاله حول الانتداب، قال الرئيس عون: "ليست على أيامي بينمس بالسيادة".

وأوضح أن "التحقيق في الحادثة يرتكز على ثلاثة مستويات: أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12 والمستوى الثاني ما اذا كان الانفجار نتج بسبب الاهمال أو حادث قضاء وقدر والمستوى الثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى الى وقوع هذا الحادث".

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