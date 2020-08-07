إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ظهر اليوم الجمعة خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة ترمسعيا برام الله، عقب مسيرة رافضة لمحاولات استيطانية للسيطرة على أراضي في البلدة.



وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت إثر خروج المواطنين لأداء صلاة الجمعة في الأراضي المنوي مصادرتها في ترمسعيا.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ترمسعيا، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين.