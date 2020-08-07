تسجيل وفاتين و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل وفاتين إثر اصابتهما بفيروس كورونا، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الكيلة، في تصريح صحفي عبر صفحة وزارة الصحة بموقع (فيسبوك): إن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.



وأضافت أن حالتي الوفاة مواطن من يطا (93 عاما)، ومن العيزرية (70 عاما).



وتابعت: "حالات التعافي الجديدة سجلت في مدينة القدس (823) حالة، محافظة الخليل (193)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة طوباس (10)، محافظة طولكرم (4)، محافظة نابلس (54)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (33)".



وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (209)، نابلس (10)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (12)، قلقيلية (6)، جنين (1)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (9)، محافظة القدس (224)، بينها (190) داخل مدينة القدس، و(34) في الضواحي.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي.