شؤون فلسطينية

تسجيل وفاتين و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل وفاتين و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل وفاتين إثر اصابتهما بفيروس كورونا، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في تصريح صحفي عبر صفحة وزارة الصحة بموقع (فيسبوك): إن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

وأضافت أن حالتي الوفاة مواطن من يطا (93 عاما)، ومن العيزرية (70 عاما).

وتابعت: "حالات التعافي الجديدة سجلت في مدينة القدس (823) حالة، محافظة الخليل (193)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة طوباس (10)، محافظة طولكرم (4)، محافظة نابلس (54)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (33)".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (209)، نابلس (10)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (12)، قلقيلية (6)، جنين (1)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (9)، محافظة القدس (224)، بينها (190) داخل مدينة القدس، و(34) في الضواحي.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في المغرب

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

مستوطنو &#34;إيتمار&#34; يتوسعون على حساب أراضي &#34;روجيب&#34;

مستوطنو "إيتمار" يتوسعون على حساب أراضي "روجيب"

منوعات

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

كيف ردت &#34;سُلاف فواخرجي&#34; على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

كيف ردت "سُلاف فواخرجي" على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

عربي

منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر.. انتشال ثماني جثث من تحت أنقاض مبنى سكني

مصر.. انتشال ثماني جثث من تحت أنقاض مبنى سكني

شاهد: إهانة وزيرة لبنانية وطردها بسبب انفجار مرفأ بيروت

شاهد: إهانة وزيرة لبنانية وطردها بسبب انفجار مرفأ بيروت