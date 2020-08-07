الجيش الإسرائيلي يُسقط طائرة بمنطقة جبل الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة: إن الجيش الاسرائيلي أسقط فجر اليوم طائرة بدون طيارة على الحدود الشمالية مع لبنان؛ بعد ان اجتازت الحدود ودخلت الى الأراضي الإسرائيلية.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال الليل رصد الجيش الإسرائيلي حوامة اخترقت أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان في منطقة جبل الشيخ.



وأضاف: "كانت الحوامة تحت مراقبة القوات وقد أسقطتها قوة من الجيش الإسرائيلي، يتم إجراء عمليات تمشيط في مكان الحادث، إن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد في الساحة الشمالية ولن يسمح بأي انتهاك لسيادة إسرائيل".



وقال موقع (واللا): إن الجيش استطاع اسقاط طائرة بدون طيارة بعد اجتيازها الحدود الإسرائيلية اللبنانية في المنطقة القريبة من جبل الشيخ على الحدود الثلاثية مع سوريا.



وبحسب المصادر الإسرائيلية، فقد سيطر الجيش على الطائرة وقام باسقاطها بوسائل تقنية حيث سيطر عليها موضحة ان التقديرات تشير إلى أن هذه الطائرة من طائرات حزب الله التي تستخدم لتصوير الحدود.