المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة: إن اقدام السلطات الاحتلالية يوم امس الاول على هدم اربعة منازل في القدس انما يعتبر عملا وحشيا يندرج في اطار سياسة هادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.



وأضاف حنا: "القدس تتعرض لهجمة شرسة غير مسبوقة تستهدف كافة ابناءها فمقدساتنا واوقافنا ومؤسساتنا الوطنية مستهدفة ومستباحة، أما الفلسطينيون فهم يعانون في كافة تفاصيل حياتهم وقد ازدادت هذه المعاناة مع جائحة (كورونا) التي خلفت جيشا من العاطلين عن العمل".



وتابع: "نقول بأن المقدسيين متشبثين بانتماءهم لمدينتهم وسيبقون في الميدان مدافعين عن مقدساتهم واوقافهم ، فنحن لسنا غرباء في مدينتنا ونرفض ان نعامل كذلك فالقدس لنا وستبقى لنا حاضنة لمقدساتنا ولتراثنا الروحي والانساني والوطني".