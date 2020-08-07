الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أعاقت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، دخول عدد كبير من أهالي الضفة المحتلة الى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه.



وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال انتشرت على بوابات الاقصى ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين ولم تسمح لأهالي الضفة من دخول المسجد.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المواطنين للأقصى وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، وتزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.



وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات من جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.



وكانت مواقع تابعة للمستوطنين ولـ"جماعات الهيكل" المزعوم كشفت أنه منذ مطلع العام الجاري تم توظيف وتكليف مجموعات من المستوطنين وطلاب المعاهد الدينية اليهودية بجمع الأموال وتجنيد العناصر والترويج للاقتحامات لقاء مبلغ عن كل طالب أو مستوطن يأتي بهدف الاقتحامات اليومية للأقصى، لتوضع في صندوق بإدارة الحاخام المتطرف يهودا غليك.