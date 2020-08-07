تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار الدجاج والحبش ومشتقاتهما في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت الأسعار اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار الدجاج:
دجاج حي: 1ك = 7.
5 – 8 شيكل
صدر: 1ك = 18 شيكل
شيش: 1ك = 18 شيكل
ستيك: 1ك = 19 شيكل
فخذ: 1ك = 10 شيكل
دبوس: 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
كبدة: 1ك = 13 شيكل
أسعار الحبش:
حبش حي: 1ك = 9 شيكل
صدر: 1ك = 15 شيكل
فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل
فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 7 شيكل.
سجلت أسعار الدجاج والحبش ومشتقاتهما في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت الأسعار اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار الدجاج:
دجاج حي: 1ك = 7.
5 – 8 شيكل
صدر: 1ك = 18 شيكل
شيش: 1ك = 18 شيكل
ستيك: 1ك = 19 شيكل
فخذ: 1ك = 10 شيكل
دبوس: 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
كبدة: 1ك = 13 شيكل
أسعار الحبش:
حبش حي: 1ك = 9 شيكل
صدر: 1ك = 15 شيكل
فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل
فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 7 شيكل.
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