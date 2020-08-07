تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت أسعار الدجاج والحبش ومشتقاتهما في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت الأسعار اليوم كما هو موضح أدناه.





أسعار الدجاج:



دجاج حي: 1ك = 7.



5 – 8 شيكل



صدر: 1ك = 18 شيكل



شيش: 1ك = 18 شيكل



ستيك: 1ك = 19 شيكل



فخذ: 1ك = 10 شيكل



دبوس: 1ك = 12 شيكل



جناح: 1ك = 8 شيكل



كبدة: 1ك = 13 شيكل



أسعار الحبش:



حبش حي: 1ك = 9 شيكل



صدر: 1ك = 15 شيكل



فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل



فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل



جناح: 1ك = 7 شيكل.