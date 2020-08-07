شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار الدجاج والحبش ومشتقاتهما في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت الأسعار اليوم كما هو موضح أدناه.


أسعار الدجاج: 

دجاج حي: 1ك = 7.

5 – 8 شيكل

صدر: 1ك = 18 شيكل

شيش: 1ك = 18 شيكل

ستيك: 1ك = 19 شيكل

فخذ: 1ك = 10 شيكل

دبوس: 1ك = 12 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 13 شيكل

أسعار الحبش: 

حبش حي: 1ك = 9 شيكل

صدر: 1ك = 15 شيكل

فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل

فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل.

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