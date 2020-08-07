منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، حظر دخول القادمين إلى مصر دون إثبات خلوهم من فيروس (كورونا).



ووفق صحيفة (الأهرام) المصرية، فإنه يُمنع دخول القادمين إلى البلاد سواء برا أو بحرا أو جوا دون وجود ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس (كورونا) "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.



وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم 1567 لسنة 2020، نُشِرَ في الجريدة الرسمية، يستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات "شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم".



وقال مدبولي: "يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر، دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن (كورونا) "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة".