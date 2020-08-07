مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة المصرية، بأن 131 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، وفق ما نقلت صحيفة (المصري اليوم): إن جميع حالات الإصابة الجديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، "وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".



كما أعلن مجاهد عن خروج 1716 متعافيا من مرضى (كورونا) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من هذا المرض إلى 48898 حالة حتى الخميس.