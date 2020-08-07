شؤون فلسطينية

مصرع شابين من عائلة واحدة غرقًا في بحر رفح

مصرع شابين من عائلة واحدة غرقًا في بحر رفح
رام الله - دنيا الوطن
لقي شابين من عائلة واحدة، صباح اليوم الجمعة، مصرعيهما، جراء تعرضهما للغرق قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق وكالة (الرأي)، فإن الشابين هما فادي، ووسام الكرد، وهما أبناء عم.

وتم نقل جثامين الشابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار جنوب القطاع.

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