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ماكرون يغرد: بحبك يا لبنان

ماكرون يغرد: بحبك يا لبنان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تواجده في مكان انفجار مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي على (تويتر) باللغة العربية كاتبا "بحبك يا لبنان".

وجاءت تغريدة ماكرون في ختام زيارته إلى لبنان، أمس الخميس، بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي من بيروت، أن هدف زيارته هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر، كما أكد أن فرنسا لن تتخلى أبدا عن اللبنانيين، مقدما التعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون إن فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين والهدف من الزيارة اليوم هو مساندة الشعب اللبناني ونحن هنا لتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان.

وأعلن أنه بعد ساعات ستأتي طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان من أجل المساعدة في التحقيقات لمعرفة الحقيقة.

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