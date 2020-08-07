مستوطنو "إيتمار" يتوسعون على حساب أراضي "روجيب"

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مواطنون من بلدة روجيب شرقي نابلس عن قيام المستوطنين بأعمال تجريف وتوسعة خارج حدود مستوطنة ايتمار وإقامة مشاريع زراعية.



وأفادت مصادر محلية، أنهم رصدوا عدة مستوطنين يقومون اليوم بتجريف وتسوية قبالة أحد مداخل المستوطنة في أراضي واسعة تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة روجيب.



وحسب الشهود فإن المستوطنين يقومون بأعمالهم تحت حراسة دوريات الاحتلال، كما ينفذون اعتداءات ضد مزارع المواطنين المتاخمة للمستوطنة، ويتسببون بخراب خزانات المياه.



وتقع قرية روجيب جنوب شرق مدينة نابلس، وتبعد عن مركز المدينة 5 كم، وتعتبر من أقرب القرى المحيطة بمدينة نابلس.



ويعاني أهل القرية من بعض الصعوبات والتي تتمثل بعدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم من أجل زراعتها أو قطف الزيتون وذلك بسبب قرب هذه الأراضي من مستوطنة ايتمار والمقامة شرقي القرية.



وتأتي الإجراءات الاستيطانية الحديثة في إطار المشروع الاستيطاني في مستوطنة "ايتمار" والسعي لخلق بؤرة جديدة.