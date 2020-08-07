تعرف على أسعار الفواكه والخضروات

نستعرض لكم أسعار الفواكه والخضروات، لليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:





الخضروات:

كوسا: 5 ك = 10 شيكل





بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل





بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل





لوبيا: 1ك = 3 شيكل





فاصوليا: 1ك = 3 شيكل





بندورة: 1 ك = 1 شيكل





خيار: 1 ك = 1 شيكل





خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل





باذنجان: 1ك = 1 شيكل





و3ك = 2 شيكل





بصل: 8 – 10 ك = 10 شيكل





بصل أحمر: 1ك = 5.5 شيكل





بامية بلدية: 6 شيكل





يقطين: 1ك = 3 شيكل





تومة (وقية): 2.5 شيكل





فلفل: 1ك = 2 شيكل





فليفلة: 1 ك = 3 شيكل





ليمون: 1 ك = 4 شيكل





و3ك = 10 شيكل





رمان حامض: 3 شيكل





قرع: 1ك = 2 شيكل





بنجر: 1ك = 6 شيكل





زهرة: 3 شيكل





ملفوف أحمر: 3 شيكل





الفواكه:





بلح أصفر: 1ك = 9 – 10 شيكل





مانجا شيلي: 1ك = 5 شي





مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل





مانجا: 3ك = 10 شيكل





عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل





خوخ أبو فروة: 1ك = 5 شيكل





خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل





تفاح: 1ك = 4 – 5 شيكل





ذرة: 8 كوز = 5 شيكل





أجاص: 1ك = 4 شيكل.

رام الله - دنيا الوطن