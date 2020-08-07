تعرف على أسعار الفواكه والخضروات
رام الله - دنيا الوطن
نستعرض لكم أسعار الفواكه والخضروات، لليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:
الخضروات:
كوسا: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
لوبيا: 1ك = 3 شيكل
فاصوليا: 1ك = 3 شيكل
بندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بصل: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 5.5 شيكل
بامية بلدية: 6 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
تومة (وقية): 2.5 شيكل
فلفل: 1ك = 2 شيكل
فليفلة: 1 ك = 3 شيكل
ليمون: 1 ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
رمان حامض: 3 شيكل
قرع: 1ك = 2 شيكل
بنجر: 1ك = 6 شيكل
زهرة: 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
الفواكه:
بلح أصفر: 1ك = 9 – 10 شيكل
مانجا شيلي: 1ك = 5 شي
مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل
مانجا: 3ك = 10 شيكل
عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل
خوخ أبو فروة: 1ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل
تفاح: 1ك = 4 – 5 شيكل
ذرة: 8 كوز = 5 شيكل
أجاص: 1ك = 4 شيكل.
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