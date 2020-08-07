حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت حالة المعابر في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه الادارة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة لليوم الجمعة، كالتالي:
معبر رفح البري "مغلق"
معبر كرم أبو سالم "مفتوح"
معبر بيت حانون/ إيرز "مغلق" باستثناء الحالات الإنسانية.
جاءت حالة المعابر في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه الادارة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة لليوم الجمعة، كالتالي:
معبر رفح البري "مغلق"
معبر كرم أبو سالم "مفتوح"
معبر بيت حانون/ إيرز "مغلق" باستثناء الحالات الإنسانية.
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