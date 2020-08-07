حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت حالة المعابر في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه الادارة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة لليوم الجمعة، كالتالي:



معبر رفح البري "مغلق"

معبر كرم أبو سالم "مفتوح"

معبر بيت حانون/ إيرز "مغلق" باستثناء الحالات الإنسانية.