شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: كميات الرصاص المستخدمة بجرائم القتل في الضفة كأنها معركة مع الاحتلال

أبو مرزوق: كميات الرصاص المستخدمة بجرائم القتل في الضفة كأنها معركة مع الاحتلال
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: إن "ظاهرة الفلتان وقتل المواطنين في الضفة الغربية، تحتاج إلى وقفة وطنية وتصويب حقيقي".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر) "بلغ عدد الجرائم 35 جريمة قتل هذا العام في الضفة الغربية، كان أخرها حادثة مقتل خليل الشيخ وعماد دويكات رحمهما الله، والمصاحب لحالات القتل هذه كمية من إطلاق للرصاص وكأنها معركة مع الاحتلال ويا ليتها كذلك".

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