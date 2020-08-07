السلطات اللبنانية توقف 16 شخصًا خلال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

من مكان الانفجار

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام، أن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصًا في إطار التحقيق في انفجار مرفأ العاصمة بيروت.



ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية، عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي قوله: إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.



وأوضح أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق، ولم يذكر أسماء المحتجزين ولكنه أكد أن التحقيقات جارية.