مصر.. انتشال ثماني جثث من تحت أنقاض مبنى سكني

رام الله - دنيا الوطنلقي ثمانية أشخاص مصرعهم، تحت أنقاض أحد المباني السكنية الذي انهار بشكل مفاجئ في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، بعدما نجحت قوات الإنقاذ في انتشالها من أسفل أنقاض المبنى المنهار، بينما تم إنقاذ اثنين آخرين من السكان تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.