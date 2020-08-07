جيش الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من بيت لحم.



وأفادت وكالة (وفا) الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عطية صبح (23 عامًا) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحمزة بلال الدبس (20 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وأضافت أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الدهيشة، حيث أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت.