حماس: يتوهم قادة الاحتلال بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.



وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: "القصف الإسرائيلي الليلة على قطاع غزة، استمرار للعدوان على كل مكونات شعبنا في الضفة و القدس".



وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذا القصف على قطاع غزة، استمرار للعدوان المتواصل المتمثل بالحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عامًا".



وتابع: "يتوهم قادة الاحتلال بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق الاحتلال وإرباك حساباته".