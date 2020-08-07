حماس: يتوهم قادة الاحتلال بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: "القصف الإسرائيلي الليلة على قطاع غزة، استمرار للعدوان على كل مكونات شعبنا في الضفة و القدس".
وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذا القصف على قطاع غزة، استمرار للعدوان المتواصل المتمثل بالحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عامًا".
وتابع: "يتوهم قادة الاحتلال بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق الاحتلال وإرباك حساباته".
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: "القصف الإسرائيلي الليلة على قطاع غزة، استمرار للعدوان على كل مكونات شعبنا في الضفة و القدس".
وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذا القصف على قطاع غزة، استمرار للعدوان المتواصل المتمثل بالحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عامًا".
وتابع: "يتوهم قادة الاحتلال بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق الاحتلال وإرباك حساباته".
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