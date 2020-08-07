الجيش الإسرائيلي: صفارات الانذار في الجليل دوّت بالخطأ ولم تُطلق صواريخ أو طائرات

خريطة صفارات الانذار صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصادر إسرائيلية، أن صفارات الإنذار التي دوّت صباح اليوم الجمعة، في مناطق الجليل قرب الحدود مع لبنان، انطلقت بالخطأ.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن جيشه والجبهة الداخلية وسلاح الجو تحققوا من سبب انطلاق صفارات الإنذار في الشمال، ولا سقوط لأي صواريخ.



وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "الحديث عن اشتباه كاذب لتسلل طائرة مسيرة، ولم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو شمال إسرائيل".



بدورها، قالت القناة 12: "صدرت تعليمات لسكان الجليل الغربي بالعودة إلى الروتين بعدما اتضح أن صفارات الإنذار انطلقت بالخطأ".