شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة في عموم الأراضي الفلسطينية

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة في عموم الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق، تظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوصا في الصباح.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالاً في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الأحد، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصا فوق الجبال.

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