شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة بصاروخين شمال قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية، بصاروخين، شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت طائرات حربية قبل قليل، على بنية تحتية، تحت أرضية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة، وجاء الهجوم رداً على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة خلال النهار".وأكد ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، أن الطائرات الإسرائيلية، استهدفت موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة، تجاه المستوطنات.