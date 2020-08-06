شؤون فلسطينية

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة بصاروخين شمال قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة بصاروخين شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية، بصاروخين، شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت طائرات حربية قبل قليل، على بنية تحتية، تحت أرضية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة، وجاء الهجوم رداً على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة خلال النهار".

وأكد ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، أن الطائرات الإسرائيلية، استهدفت موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة، تجاه المستوطنات.

 

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يُقدم التعازي للوزير حسين الشيخ بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يُقدم التعازي للوزير حسين الشيخ بوفاة شقيقه

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

القدوة: هدفنا إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967

القدوة: هدفنا إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967

وزارة الخارجية تكشف الحصيلة النهائية لإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وزارة الخارجية تكشف الحصيلة النهائية لإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الإحصاء: ارتفاع مستوى الإنتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

الإحصاء: ارتفاع مستوى الإنتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

الناطق باسم وزارة المالية يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رواتب الموظفين

الناطق باسم وزارة المالية يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رواتب الموظفين

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُقدم التعازي للوزير حسين الشيخ بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يُقدم التعازي للوزير حسين الشيخ بوفاة شقيقه

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

الإحصاء: ارتفاع مستوى الإنتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

الإحصاء: ارتفاع مستوى الإنتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الرجوب يُطالب بالعمل لإيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من وإلى فلسطين

الرجوب يُطالب بالعمل لإيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من وإلى فلسطين

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية رسمية لمسؤولين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية رسمية لمسؤولين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية

منوعات

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات &#34;النحس&#34;

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات "النحس"

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

عربي

الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

الإمارات تكشف أسباب حريق &#34;السوق الإيراني&#34; في عجمان

الإمارات تكشف أسباب حريق "السوق الإيراني" في عجمان

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية