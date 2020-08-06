دولي

البنتاغون يُبدي استعداده للمساعدة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استعدادها لمساعدة لبنان، بالتحقيق في أسباب الانفجار في مرفأ بيروت، في حال طلب الجانب اللبناني ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناتان هوفمان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لا أريد الدخول في مزايدات بشأن الأسباب المحتملة للانفجار، ونحن سنتابع باهتمام سير التحقيقات التي تجريها الحكومة اللبنانية، وسنساعدها في حال طلبت ذلك منا"، وفق (روسيا اليوم). 

يذكر، أن انفجاراً ضخماً هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 135 شخصاً وإصابة نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رجح في وقت سابق أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم بقنبلة، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين، قالوا: إنه لا يوجد لديهم ما يكفي من معلومات؛ لتأكيد ذلك.

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