أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت دائرة شؤون اللاجئين، بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وقوفها وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً، في المصاب الجلل الذي أصابه، جراء الانفجار المؤلم، الذي وقع يوم أمس الثلاثاء بميناء بيروت، والذي أودى بحياة عشرات المواطنين، وآلاف الجرحى، وما رافقه من خسائر مادية كبيرة، طالت ممتلكات المواطنين.



وأكد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، خلال رسالة تضامنية بعث بها مساء اليوم إلى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير حسن منيمنة، أن اللاجئين الفلسطينيين ولجانهم الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، يقفون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، في محنته التي ألمت به، جراء الانفجار، الذي أصاب ميناء بيروت.



وقال: "بالرغم من هول الفاجعة وعمقها؛ فلن تنال من عضد الشعب اللبناني، الذي سيتخطى هذه المحنة، وسيخرج منها أكثر قوة كما عهدناه مندفعاً نحو عملية البناء والإعمار والازدهار".



وأكد في رسالته على عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية ووحدة الدم بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، لافتاً في رسالته إلى أن دائرته أوعزت للجان الشعبية في لبنان بتقديم يد المعونة والمساعدة، وفق إمكاناتها للأشقاء في لبنان والمساهمة في حملات التبرع بالدم، والتكافل مع ذوي الضحايا والمصابين.



وتقدم أبو هولي من خلال رسالته، بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني في ضحايا حادث الانفجار، داعياً المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".