شاهد: لبناني يودع خطيبته المتوفاة بانفجار مرفأ بيروت بطريقة خاصة













رام الله - دنيا الوطننشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الخميس، فيديو، يوثق لحظة وداع عريس لبناني لجثمان عروسه، التي قتلت في انفجار مرفأ بيروت، أمس الأربعاء.وقد اظهر الفيديو، أن الشاب كان يحمل فستان زفاف عروسته، أثناء تشييع جثمانها، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تفاعل النشطاء مع الفيديو، وأضافوا أغنية يرثي فيها مقدمها عروسه، التي قتلت يوم زفافها.