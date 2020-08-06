عربي

شاهد: لبناني يودع خطيبته المتوفاة بانفجار مرفأ بيروت بطريقة خاصة

شاهد: لبناني يودع خطيبته المتوفاة بانفجار مرفأ بيروت بطريقة خاصة
رام الله - دنيا الوطن
نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الخميس، فيديو، يوثق لحظة وداع عريس لبناني لجثمان عروسه، التي قتلت في انفجار مرفأ بيروت، أمس الأربعاء.

وقد اظهر الفيديو، أن الشاب كان يحمل فستان زفاف عروسته، أثناء تشييع جثمانها، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تفاعل النشطاء مع الفيديو، وأضافوا أغنية يرثي فيها مقدمها عروسه، التي قتلت يوم زفافها.


 


أخبار ذات صلة

انفجار بيروت.. قوى الأمن تطلب من ذوي المفقودين تقديم عينات (DNA) للتعرف على الأشلاء

انفجار بيروت.. قوى الأمن تطلب من ذوي المفقودين تقديم عينات (DNA) للتعرف على الأشلاء

شاهد: إهانة وزيرة لبنانية وطردها بسبب انفجار مرفأ بيروت

شاهد: إهانة وزيرة لبنانية وطردها بسبب انفجار مرفأ بيروت

الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

الإمارات تكشف أسباب حريق &#34;السوق الإيراني&#34; في عجمان

الإمارات تكشف أسباب حريق "السوق الإيراني" في عجمان

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

كيف انتقلت السفينة التي حملت نترات الأمونيوم إلى بيروت قبل ست سنوات؟

كيف انتقلت السفينة التي حملت نترات الأمونيوم إلى بيروت قبل ست سنوات؟

مصر: تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة يودي بحياة طياريْن

مصر: تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة يودي بحياة طياريْن

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية في لبنان يقفون بجانب الشعب اللبناني

العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

الاحصاء: ارتفاع مستوى الانتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

الاحصاء: ارتفاع مستوى الانتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين

الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية رسمية لمسؤولين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية رسمية لمسؤولين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية

شاهد: حسين الشيخ: تمنيت لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقي خليل إسرائيلية

شاهد: حسين الشيخ: تمنيت لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقي خليل إسرائيلية

منوعات

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات &#34;النحس&#34;

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات "النحس"

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

عربي

الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

الإمارات تكشف أسباب حريق &#34;السوق الإيراني&#34; في عجمان

الإمارات تكشف أسباب حريق "السوق الإيراني" في عجمان

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية