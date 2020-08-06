انفجار بيروت.. قوى الأمن تطلب من ذوي المفقودين تقديم عينات (DNA) للتعرف على الأشلاء



وكانت السلطات الصحية في لبنان، أعلنت في آخر حصيلة، ارتفاع عدد الضحايا إلى 137 وأكثر من 5 آلاف مصاب، وهي حصيلة من المرتقب أن ترتفع مع توسع عمليات البحث والإنقاذ.

رام الله - دنيا الوطنطلبت قوى الأمن الداخلي في لبنان، من ذوي المفقودين بانفجار مرفأ بيروت، الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، على الجثث المجهولة والمفقودين، جراء انفجار مرفأ بيروت، وذلك في الخيمة التابعة للصليب الأحمر اللبناني المركزة في بيروت، ساحة الشهداء بالقرب من الصيفي.وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أحد ذوي المفقودين (والد، والدة، ابن، ابنة) حصراً، الحضور إلى الخيمة لأخذ العينات اللازمة لإجراء فحوصات الـ (DNA)، بهدف التعرف على الضحايا مجهولي الهوية أو الأشلاء، أو التوجه إلى مكاتب الحوادث في المحافظات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).