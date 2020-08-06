العربية الفلسطينية: الكارثة التي حلت بلبنان كأنها حدثت بفلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية ما حل بالشعب اللبناني من كارثة جراء انفجارات مرفأ بيروت أمس الأول أنه حل بالشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنها تدعم الشعب اللبناني، وقيادته، مقدمة خالص تعازيها لأهالي الضحايا.



قال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة: " نقف دعما، وإسنادا للبنان لما حل بها من كارثة تقشعر لها الأبدان"، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني، واللبناني شعب واحد، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب أشقائه اللبنانيين بمصابهم الجلل.



جاءت أقوال عاشور هذه خلال مسيرة تضامنية مع الشعب اللبناني، نظمتها القوى الوطنية و الإسلامية في قطاع غزة صباح اليوم، وذلك دعما وإسناداً لهم في مصابهم.



ولفت عاشور إلى أن لبنان احتضنت الثورة الفلسطينية، ودعمت الشعب الفلسطيني في ثورته ضد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن لبنان دائماً كان مناصرة للقضية المركزية، ولب الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً أن فلسطين توشحت بالسواد حداداً على أرواح ضحايا الانفجار.



وشدد على الفلسطينيين، و اللبنانيين شعب واحد، مستذكراً التصاق الشعب اللبناني بالقضية الفلسطينية، وتقديم التضحيات الجسام فداءً لفلسطين، معزياً ذوي الضحايا باسم الجبهة العربية الفلسطينية في قطاع غزة، وقيادته، وعلى رأسها اللواء سليم البرديني، الأمين العام.