11 وفاة و1356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 11 وفاة، و1356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 576 وفاة، والإصابات إلى 79,275 إصابة، منهم 25,287 إصابة نشطة.



ووفقاً للمعطيات، وصفت الحالة الصحية لـ 358 مصاباً بالخطيرة، منهم 100 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد حالات التعافي 53,412 حالة.