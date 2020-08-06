الشرطة الفرنسية: مهاجم يحتجز ست رهائن في لو هافر ويطلق سراح اثنين













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أن مهاجما احتجز ست رهائن، داخل بنك في مدينة لو هافر شمال غرب فرنسا، فيما أطلق سراح اثنين منهموأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة، أن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن، بعد ظهر الخميس، في فرع مصرفي وسط مدينة لو هافر.وأشارت إلى المشتبه به البالغ من العمر (34 عاما) معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن.هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.