شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية تكشف الحصيلة النهائية لإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وزارة الخارجية تكشف الحصيلة النهائية لإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 207 (1 السعودية)، والإصابات إلى 4086 (1 فنزويلا)، وحالات التعافي إلى 1710.

وفي هذا السياق، أعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة نهله عبدربه عثمان إبراهيم (55) عاماً، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية  هناك إلى 63.

فيما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، بعدم تسجل اية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69، كما لم تسجل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى  عدد الاصابات  2228.

في حين، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية  بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات هناك إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، لتبقى 8 حالات نشطة.

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