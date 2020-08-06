ترامب يُحدد موعد توفر لقاح فيروس (كورونا)





وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن، أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس (كورونا)، وأكثر من 160 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.



يذكر، أن فيروس (كورونا) المستجد، ظهر للمرة الأولى، أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، فيما تسعى العديد من الجهات المعنية، إلى إجراء العديد من التجارب السريرية من أجل التوصل إلى لقاح فعال للفيروس، فى أقرب وقت ممكن.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: إن لقاح فيروس (كورونا) المستجد، ربما يكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية فى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة (العربية).وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضرراً من تفشى وباء (كورونا)، حيث تعد الأولى عالمياً فى تسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس، وفق صحيفة (اليوم السابع).