شؤون فلسطينية

الاحصاء: ارتفاع مستوى الانتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو

الاحصاء: ارتفاع مستوى الانتاج الصناعي بنسبة 29.06% خلال شهر يونيو
رام الله - دنيا الوطن
مع تغيير الاجراءات المتعلقة بجائحة (كورونا) في شهر حزيران 06/2020 مقارنة مع ما كان متبعا خلال الاشهر السابقة، ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي ليسجل مستويات متشابهه مع ما كان عليه الحال قبل الأزمة، حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 29.06% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 133.56 خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بـ 103.49 خلال شهر أيار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 30.93% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت جميع أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، حيث شهدت كافة المحافظات الفلسطينية ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي بنسب متفاوته حسب الأنشطة الصناعية، تباين هذا الارتفاع من محافظة لأخرى حسب تركز المنشآت الصناعية فيها، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الأثاث، صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة "صناعة الأحذية"، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنتجات الغذائية.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 25.43% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 10.40% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

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