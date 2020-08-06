شؤون فلسطينية

الناطق باسم وزارة المالية يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رواتب الموظفين

الناطق باسم وزارة المالية يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رواتب الموظفين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الناطق باسم وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، عبد الرحمن بياتنة، على الأنباء التي يجري تداولها بشأن تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن الشهر الماضي.

ونفى بياتنة، في منشور له عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "خبر عارٍ عن الصحة، لم يتم الحديث مع أي وسيلة إعلام بهذا الخصوص".





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