شؤون فلسطينية

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة رفض محكمة الاحتلال الالتماس الذي تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من اقامة مصعد كهربائي في الحرم الابراهيمي، واعطائها صلاحيات منح التصريح لمجلس التخطيط الاعلى الإسرائيلي.

واكدت في بيان لها، اليوم الخميس، على ان هذا الاجراء الخطير يعد مؤشرا خطيرا لاستكمال سرقة ما تبقى من هذا الحرم الإسلامي الفلسطيني المقدس بعد ان تم وضع اليد على نصفه عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ جولدشتاين عام 1994 وذلك من خلال إعطاء المستوطنين الصلاحيات لبسط كامل سيطرتهم عليه، كما انه استمرار للنهج الإسرائيلي القائم على سرقة المقدسات والتاريخ والهوية الفلسطينية، ويأتي في إطار الاستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين ولحرية العبادة المكفولة بالشرائع الدولية.

ولفتت إلى أن إسرائيل تعمل على تجيير نظاميها القضائي والقانوني خدمة لصالح مشروعها الإحلالي الإجرامي، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها، وتنتهك بشكل متعمد وممنهج الاتفاقيات الموقعة، التي اعتبرت الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي من اختصاص بلدية الخليل، في محاولة منها لتغيير الوضع القائم على الأرض، وفرض وقائع جديدة تخدم مصالح المستوطنين المتطرفين‫.

وشددت عشراوي في ختام بيانها على أن هذا التطور الخطير يجب ان لا يقابل من المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والدول العربية والاسلامية بمزيد من بيانات الشجب والاستنكار؛ وانما يتطلب اتخاذ اجراءات وقرارات واضحة وفاعلة على ارض الواقع لحماية التراث العالمي في مدينة الخليل ولجم دولة الاحتلال ووقف جرائمها وسرقتها الممنهجة لموروثنا الحضاري والتاريخي والديني وتشويهها المتعمد له.

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