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شاهد: إهانة وزيرة لبنانية وطردها بسبب انفجار مرفأ بيروت

شاهد: إهانة وزيرة لبنانية وطردها بسبب انفجار مرفأ بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مجموعة من المواطنين اللبنانيين على إهانة وطرد وزير العدل ماري كلود نجم، خلال زيارتها مناطق منكوبة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو، عدداً من المحتجين تتوسطهم الوزيرة نجم، فيما كانت أصواتهم ترتفع وتطالب الوزيرة بالرحيل، حيث تلقت الوزيرة في حكومة حسان دياب انتقادات لاذعة من المواطنين، الذين يقومون بإصلاح الأضرار ومساعدة المنكوبين.

وساهمت عناصر أمنية في إبعاد الوزيرة عن الحشود، التي أحاطت بها وثارت في وجهها بسبب الغضب الشعبي الكبير من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار بيروت.

 


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