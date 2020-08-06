الرئيس الفرنسي: فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هدف زيارته هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر، مشدداً على أن فرنسا لن تتخلى أبداً عن اللبنانيين، متقدما بالتعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت.



وقال ماكرون إن فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين والهدف من الزيارة اليوم هو مساندة الشعب اللبناني ونحن هنا لتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان، وفق (روسيا اليوم).



وأعلن أنه بعد ساعات ستأتي طائرة مساعدات جديدة إى لبنان من أجل المساعدة في التحقيقات لمعرفة الحقيقة.



ولفت ماكرون إلى أننا "سننظم مؤتمرا دوليا لدعم بيروت ولبنان وسنضع إدارة واضحة وشفافة لكي تصل المساعدات سواء الفرنسية أو الدولية لمن هم بحاجة اليها".