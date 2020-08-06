الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين





وتشير الوزارة أنها تعمل حالياً على توفير المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي لتكون دولة فلسطين في وضع أفضل لمواجهة جائحة (كورونا).



رام الله - دنيا الوطناستلمت وزارة الخارجية والمغتربين عشرة آلاف مسحة فحص لفايروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) مُقدمة من شركة اتحاد المقاولين "CCC".وجاء ذلك بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان عبر شراء مباشر من جمهورية الصين الشعبية، ولقد تم شحن هذه الكمية إلى الأردن وباسم سفارة دولة فلسطين وبقيت هناك نتيجة لوقف التنسيق مع إسرائيل وعدم التمكن من إدخالها عبر الجسر، حتى وافقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على متابعة الشحنة وتنسيق إدخالها وايصالها للجانب الفلسطيني. وعليه سيتم اليوم تسليمها لمخازن وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة نابلس.وتقدمت الوزارة بالشكر لشركة اتحاد المقاولين على هذا التبرع الثاني، كما تتقدم بالشكر لـ(أونروا) لتسهيل إجراءات إدخال الشحنة ووصولها لوزارة الصحة الفلسطينية، وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستستمر في جهودها في توفير ما يلزم من مسحات لفحص فيروس (كورونا)، بالإضافة لأجهزة التنفس الاصطناعي التي وفرتها في وقت سابق وتم تسليمها لوزارة الصحة والتي وزعتها على المستشفيات الفلسطينية حسب الحاجة.