الإعلام الإسرائيلي يزعم اندلاع حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، اندلاع عدة حرائق في مناطق غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة، مشيرةً إلى أنها أطلقت من قطاع غزة.



وقالت تلك الوسائل، إن أربعة حرائق اندلعت في منطقة المجلس الإقليمي إشكول بفعل بالونات حارقة، مشيرةً إلى اندلاع حريق في منطقة متسبيه أساف سيبوني في منطقة نير عام.

















رام الله - دنيا الوطن