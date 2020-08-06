شؤون فلسطينية

الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين

الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، جياني انفانتينو، مع عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، سعود المهندي.

كما شارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرس، اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بحضور أمين عام الاتحاد سوزان شلبي، إلى جانب مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية من الأردن، البحرين، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، اليمن، قطر، الكويت، عُمان.

وشهد اللقاء نقاشاً لأخر القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الانتشار الواسع لفايروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.

وفي كلمته خلال اللقاء استعرض اللواء الرجوب آخر المستجدات المتعلقة باللعبة في فلسطين، والآليات والبروتوكولات الصحية التي اتبعها الاتحاد الفلسطيني لضمان سلامة اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية للفرق وكافة العاملين في القطاع الكروي ووقايتهم من الإصابة بالفيروس المتفشي في العالم أجمع.

كما وضع الرجوب المشاركين في اللقاء في صورة الوضع الراهن لكرة القدم الفلسطينية، لافتاً إلى أن عجلة الدوري الفلسطيني ستعود للدوران في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

كما أكد الرجوب أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني للعبة سيعقد يوم 11 من الشهر المُقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع سيشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، مشدداً في هذا السياق على أن الاجتماع سيعقد وفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم إقرارها من قبل وزارة الصحة، وذلك لضمان الحفاظ على حياة وصحة المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية.

وفي سياق آخر، طالب الرجوب الاتحادين الدولي والقاري بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من وإلى فلسطين خاصة في الفترة القريبة القادمة، والتي ستشهد استئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها فلسطين خاصة توقف التنسيق والاتصال مع سلطات الاحتلال.

في حين أكد انفانتينو دعمه لحق فلسطين بتنظيم البطولات على أرضها، لافتاً إلى أن "الفيفا" سيعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لإيجاد الية تضمن حق الأندية والمنتخبات الفلسطينية باللعب على أرضها.

بدوره، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم دعمه لأي آلية يتم التوصل إليها، والتي من شأنها أن تضمن حق فلسطين في اللعب على أرضها.

 من جانبه، أبدى الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والقيام بما يلزم لضمان حق الفلسطينيين باستضافة المباريات على أرضهم.

أخبار ذات صلة

الناطق باسم وزارة المالية يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رواتب الموظفين

الناطق باسم وزارة المالية يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رواتب الموظفين

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الإعلام الإسرائيلي يزعم اندلاع حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

الإعلام الإسرائيلي يزعم اندلاع حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية رسمية لمسؤولين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية رسمية لمسؤولين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية

شاهد: حسين الشيخ: تمنيت لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقي خليل إسرائيلية

شاهد: حسين الشيخ: تمنيت لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقي خليل إسرائيلية

تنفيذية المنظمة: حال أقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فإنه يتحمل مسؤولياته كافة

تنفيذية المنظمة: حال أقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فإنه يتحمل مسؤولياته كافة

130 مستوطنا يقتحمون الأقصى

130 مستوطنا يقتحمون الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

عشراوي تستنكر رفض الالتماس لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي بالحرم الإبراهيمي

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الخارجية تتسلم 10 آلاف مسحة فحص لفيروس (كورونا) من شركة اتحاد المقاولين

الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين

الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين

130 مستوطنا يقتحمون الأقصى

130 مستوطنا يقتحمون الأقصى

لا إصابات جديدة.. &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع

لا إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع

الاقتصاد تقوم بسحب عينات من اللحوم المجمدة المستوردة

الاقتصاد تقوم بسحب عينات من اللحوم المجمدة المستوردة

الوزير المالكي يوعز ل&#34;بيكا&#34; بتقديم كل العون والمساعدة للبنان

الوزير المالكي يوعز ل"بيكا" بتقديم كل العون والمساعدة للبنان

الخارجية: شركة اتحاد المقاولين &#34;CCC&#34; تُقَدِّم عشرة آلاف مسحة للوزراة

الخارجية: شركة اتحاد المقاولين "CCC" تُقَدِّم عشرة آلاف مسحة للوزراة

منوعات

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات &#34;النحس&#34;

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات "النحس"

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

عربي

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

مصر: تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة يودي بحياة طياريْن

مصر: تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة يودي بحياة طياريْن

ماكرون: لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية وسيظل يعاني ما لم ينفذ إصلاحات

ماكرون: لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية وسيظل يعاني ما لم ينفذ إصلاحات

رئيس بلدية بيروت: التقدير الأولي لخسائر انفجار المرفأ يتجاوز 4 مليارات دولار

رئيس بلدية بيروت: التقدير الأولي لخسائر انفجار المرفأ يتجاوز 4 مليارات دولار