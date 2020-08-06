الرجوب يطالب بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من ولفلسطين

رام الله - دنيا الوطنعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، جياني انفانتينو، مع عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، سعود المهندي.كما شارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرس، اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بحضور أمين عام الاتحاد سوزان شلبي، إلى جانب مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية من الأردن، البحرين، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، اليمن، قطر، الكويت، عُمان.وشهد اللقاء نقاشاً لأخر القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الانتشار الواسع لفايروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.وفي كلمته خلال اللقاء استعرض اللواء الرجوب آخر المستجدات المتعلقة باللعبة في فلسطين، والآليات والبروتوكولات الصحية التي اتبعها الاتحاد الفلسطيني لضمان سلامة اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية للفرق وكافة العاملين في القطاع الكروي ووقايتهم من الإصابة بالفيروس المتفشي في العالم أجمع.كما وضع الرجوب المشاركين في اللقاء في صورة الوضع الراهن لكرة القدم الفلسطينية، لافتاً إلى أن عجلة الدوري الفلسطيني ستعود للدوران في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.كما أكد الرجوب أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني للعبة سيعقد يوم 11 من الشهر المُقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع سيشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، مشدداً في هذا السياق على أن الاجتماع سيعقد وفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم إقرارها من قبل وزارة الصحة، وذلك لضمان الحفاظ على حياة وصحة المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية.وفي سياق آخر، طالب الرجوب الاتحادين الدولي والقاري بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من وإلى فلسطين خاصة في الفترة القريبة القادمة، والتي ستشهد استئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها فلسطين خاصة توقف التنسيق والاتصال مع سلطات الاحتلال.في حين أكد انفانتينو دعمه لحق فلسطين بتنظيم البطولات على أرضها، لافتاً إلى أن "الفيفا" سيعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لإيجاد الية تضمن حق الأندية والمنتخبات الفلسطينية باللعب على أرضها.بدوره، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم دعمه لأي آلية يتم التوصل إليها، والتي من شأنها أن تضمن حق فلسطين في اللعب على أرضها.من جانبه، أبدى الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والقيام بما يلزم لضمان حق الفلسطينيين باستضافة المباريات على أرضهم.