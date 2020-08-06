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اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط

اتفاقية مصرية يونانية مُهمة بشأن الحدود البحرية في المتوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مصر واليونان، اليوم الخميس، اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، اليوم الخميس، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس بالقاهرة، وفق وكالة (سبوتنك). 

وقال بيان للوزارة، في وقت سابق اليوم، أن شكري استقبل نظيره اليوناني بالقاهرة؛ لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

يشار إلى أن مصر واليونان، اتفقتا على استئناف المفاوضات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي.

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