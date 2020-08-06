شاهد: حسين الشيخ: تمنيت لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقي خليل إسرائيلية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إنه تمنى لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقه خليل أمس الأربعاء إسرائيلية.

وقال الشيخ، في كلمة له خلال جنازة أخيه، إن الأولوية يجب أن تكون وطنية وللشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه سيقطع يده إذا كانت شريكة في ضرب النسيج الاجتماعي والوطني.وناشد الشيخ خلال وقفة عزاء بمقتل أخيه، صباح اليوم، المواطنين والأقارب بالتمسك بالوحدة والنسيج الوطني للحفاظ على الدم الفلسطيني، موضحاً أنه أنه بسبب الظرف الصحي في البلاد بسبب وباء كورونا ، لن يكون هناك بيت عزاء، مضيفا أن العزاء الوحيد هو الترحم على الفقيد.وكان الوزير الشيخ قد أعلن مساء أمس عن وفاة شقيقه خليل شحادة الشيخ، الذي قتل خلال شجار وقع في حي الجنان بمدينة البيرة، أثناء عطوة عشائرية على خلفية شجار حصل بين شبان، وتطورت الأمور إلى شجار استخدم فيه السلاح، فقتل الشيخ جراء إصابته بالرصاص، وأصيب مواطن آخر، نقلا على إثرها إلى المستشفى.