مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
رام الله - دنيا الوطن
يزور الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت صحيفة (الأهرام) المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية سيستقبل نظيره اليومي، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وفق موقع (الأسواق العربية).
يزور الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت صحيفة (الأهرام) المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية سيستقبل نظيره اليومي، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وفق موقع (الأسواق العربية).
يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان، عقدا مؤتمراً صحفياً الثلاثاء الثامن من حزيران/يونيو في أثينا، في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.
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