130 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الخاصة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 130 مستوطنا بينهم طلبة معاهد يهودية و12 عنصرا من مخابرات الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.