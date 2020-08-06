لا إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع





وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية بالقطاع والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس بقي عند سبع حالات، حيث لا تزال تتلقى العلاج في مراكز الحجر.





للاطلاع على التقرير

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، بأنها أجرت 66 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا).