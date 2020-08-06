لا إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، بأنها أجرت 66 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
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أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، بأنها أجرت 66 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية بالقطاع والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس بقي عند سبع حالات، حيث لا تزال تتلقى العلاج في مراكز الحجر.
للاطلاع على التقرير
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