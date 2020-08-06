شؤون فلسطينية

الاقتصاد تقوم بسحب عينات من اللحوم المجمدة المستوردة

الاقتصاد تقوم بسحب عينات من اللحوم المجمدة المستوردة
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، سحبها عينات من اللحوم المجمدة المستوردة، بهدف فحص هذه العينات والتأكد من عدم وجود أي بكتيريا فيها.

وأشارت الإدارة العامة لحماية المستهلك إلى انه تم سحب عينات عشوائية من كافة الموردين للحوم المجمدة، وتم تحويل هذه العينات إلى الفحص المخبري.

وبينت الطواقم الميدانية أن نتائج الفحص الحسي الأولي تظهر سلامة هذه العينات وخلوها من أي أعراض تلف أو فساد.

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