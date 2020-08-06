شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يوعز ل"بيكا" بتقديم كل العون والمساعدة للبنان

الوزير المالكي يوعز ل"بيكا" بتقديم كل العون والمساعدة للبنان
رام الله - دنيا الوطن
اوعز وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي الى الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" بتقديم كل مساعدة ممكنة ووضع كافة إمكانيات الوكالة لدعم الاشقاء في لبنان في مواجهة الكارثة ونتائجها.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير د. المالكي، ظهر هذا اليوم، اكد فيه انه بناءً على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء عممت الوزارة على سفراء دولة فلسطين في جميع الدول بضرورة المبادرة بالاتصال مع سفارات الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اجل التضامن مع لبنان، وأضاف ان الوزارة طلبت من السفراء حث الجاليات الفلسطينية حول العالم المساهمة في تقديم كل عون ومساعدة ممكنة للشعب اللبناني لتعزيز صموده وامكانياته في مواجهة الكارثة التي نتجت عن الانفجار المشؤوم.

وكان الوزير د. المالكي قد هاتف في وقت سابق، وزير خارجية لبنان شربل وهبي، مقدما له تعازي الشعب الفلسطيني، بضحايا انفجارات بيروت، مؤكداً له أن عزاء لبنان هو عزاء فلسطين، وان شعبنا الفلسطيني يعبر عن تضامنه الكامل مع لبنان البلد المضياف للشعب الفلسطيني والحامي لحقوقه والقومي بعروبته. واشار الوزير المالكي لنظيره اللبناني أن تعليمات السيد الرئيس ورئيس الوزراء واضحة، وهي أن نعمل على تقديم كل ما نملك من أجل مساعدة لبنان في محنته هذه. كما ابلغ نظيره أن الفلسطيني في لبنان أول من تحرك على مستوى فتح مستشفياته، وتحريك طواقم الدفاع المدني والمتطوعين لديه، كذلك المتبرعين بالدم بالمئات. اما من داخل فلسطين فلدينا كل الجاهزية لأي شيء من اجل لبنان.

كما أوضح الوزير د. المالكي انه يتابع نتائج هذا الاتصال عبر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، ومن خلال الاتصال المباشر ايضاً مع وزارة الخارجية اللبنانية لضمان تقديم كل مساعدة ممكنة للوقوف الى جانب لبنان الشقيق لتعزيز قدراته وامكانياته في مواجهة هذه المحنة.

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